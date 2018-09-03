На Пискаревском проспекте водитель Audi наехал на пешехода

Управлявший Audi A4 сбил петербуржца после столкновения с Audi A3.

Полицейские Калининского района проводят проверку по факту аварии на Пискаревском проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 4 августа у дома 10 по Пискаревскому проспекту 43-летняя водительница автомобиля Audi A3, при повороте налево, не предоставила преимущество транспорту, который двигался во встречном направлении, и столкнулась с машиной Audi A4 под управлением 34-летнего мужчины. После этого последняя иномарка сбила 19-летнего пешехода.

В результате ДТП пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее около дома 5 по улице Метростроевцев в Петербурге 30-летний водитель машины Mercedes-Benz, лишенный права управления транспортным средством, сбил 15-летнего подростка на электровелосипеде. Школьника доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти