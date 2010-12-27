В Василеостровском районе сбили молодого мотоциклиста

Авария произошла на пересечении проспекта Кима и улицы Одоевского.

Вечером 26 июля на пересечении проспекта Кима и улицы Одоевского маршрутка сбила молодого мотоциклиста. Как сообщают очевидцы, мужчина жив, но не может подняться.

Мотоциклисты сами хороши,всегда выскакивают неожиданно особенно когда по своей полосе едешь боишься угол наклона руля сделать, возмущается очевидец

На кадрах видно, что к месту происшествия уже подъехали медики.

Ранее мы сообщали о том, что на Фучика: столкнулись "Джип", автомобиль доставки, маршрутка и маленькая иномарка с аэрографией.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК