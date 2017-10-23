ДТП на Фучика: столкнулись "Джип", автомобиль доставки, маршрутка и маленькая иномарка с аэрографией

Водитель одной из машин был сильно пьян.

На перекрестке Бухарестской и Фучика столкнулись сразу 4 машины: внедорожник , автомобиль службы доставки, маршрутка и маленькая иномарка с аэрографией.

Видео с места аварии прислал мобильный корреспондент. На кадрах видно, что серая иномарка получила самые серьезные повреждения: капот полностью изувечен, бампер валяется на асфальте, выбито стекло со стороны водителя.

Водитель этого серого авто был сильно пьян, рассказывает корреспондент.

Как сообщает коллега, некторые из участников массового ДТП получили травмы. На месте аварии работают медики, пьяный водитель находится в машине реанимации.

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