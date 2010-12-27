На трассе Петербург-Москва страшная авария: белая "Газель" залетела под фуру

На трассе М-10 столкнулись сразу две фуры и газель. Из-за ДТП образовалась пробка в 10 километров.

Вечером 26 июля, на трассе М-10 две произошло ДТП с участием двух фур и белой "Газели". В результате столкновения два большегруза зажали между собой маленьку машинку. Человек, который сидел за рулем белого автомобиля отделался легкими царапинами и испугом, но водитель грузовика посрадал. Автовладельцу даже потребовалась помощь спасателей, чтобы вылезти из кабины.

Водила большегруза с переломами ног на скорой уехал, рассказывает очевидец.

На снимках видно, что от "Газели" практически ничего не осталось.

Автовладельцы сообщают, что из-за ДТП образовалась страшная пробка протяженностью почти в 10 километров.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК