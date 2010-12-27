Главгосэкспертиза одобрила проект участка скоростной трассы М-11

Вместе с дорогой протяженностью 2 427 м планируется построить три разноуровневые развязки и четыре путепровода.

19 апреля был одобрен проект строительства участка платной трассы Москва – Петербург (М-11). Главгосэкспертиза дала положительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, скоро начнется вторая очередь восьмого этапа работ на юго-востоке Петербурга. Участок магистрали, о котором идет речь, объединит платную трассу, Московское шоссе Софийскую улицу. Длина дороги составит 2 427 метров. Движение будет осуществляться со скоростью 100 км/ч.

В рамках проекта планируется построить три разноуровневые развязки и четыре путепровода. Также на съезде с трассы установят пункты взимания платы.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что общая протяженность трассы М-11, которую планируют сделать дублером М-10, составит 648 км/ч. Автомобили смогут передвигаться со скоростью до 150 км/ч. Проезд по скоростному шоссе планируют сделать платным. Примерная стоимость для легковых авто составит 2 тыс. рублей.

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