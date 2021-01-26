Ночное перекрытие на М-11 у Пулково временно остановит движение машин

Движение на М-11 у Пулково будут останавливать поочередно в ночь на 19 декабря.

В ночь с 18 на 19 декабря на участке федеральной трассы М-11 "Нева" в районе аэропорта Пулково введут временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в телеграм-канале "Автодора".

Ограничения затронут 681-й километр трассы и связаны со строительством транспортной развязки к аэропорту Пулково. Работы запланированы в ночное время для минимизации влияния на трафик. С 00:00 до 05:10 движение автомобилей будет поочередно приостанавливаться в обоих направлениях. Продолжительность каждой остановки не превысит 40 минут.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области завершили подведение итогов ремонта основных региональных автодорог за 2025 год. В ближайшее время специалисты приступят к формированию плана дорожных работ на 2026 год. Работы по обновлению дорожной сети региона подходят к завершению. Итоги ремонта автотрасс, выполненного в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", были опубликованы в понедельник.

В числе крупнейших реализованных объектов названы две региональные дороги. На трассе "Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск" обновили асфальтовое покрытие на участке протяженностью 22,5 километра. На дороге "Комсомольское — Приозерск" восстановили 14,3 километра проезжей части.

Фото: Piter.TV