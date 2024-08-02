Автомобиль Subaru в Ленобласти сбил двух пешеходов, вылетел на тротуар и загорелся

В результате аварии скончался один из пешеходов.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП с перевернувшимся автомобилем во Всеволожском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 2 августа на автодороге "Петербург — Запорожское — Приозерск" 67-летний водитель автомобиля Subaru Forester не справился с управлением, предварительно, потеряв сознание, и сбил двоих 23-летних молодых людей, переходивших проезжую часть. После этого машина перевернулась и вылетела на тротуар, где загорелась.

В результате аварии один из пешеходов скончался, второго пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии в Подпорожском районе Ленобласти погиб водитель машины Toyota.

Видео: Telegram / Mash на Мойке