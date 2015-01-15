В аварии в Подпорожском районе Ленобласти погиб водитель машины Toyota

Водитель автомобиля Toyota Rav 4, совершая разворот, не предоставил преимущество машине Nissan Pathfinder.

Полицейские проводят проверку обстоятельств смертельного ДТП в Подпорожском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 2 августа на 62-м километре автодороги А-215 60-летний водитель автомобиля Toyota Rav 4, совершая разворот, не предоставил преимущество иномарке Nissan Pathfinder, за рулем которой был 39-летний мужчина. Из-за этого произошло столкновение.

В результате аварии водитель машины Toyota погиб на месте происшествия. Его 63-летняя пассажирка и две пассажирки автомобиля Nissan в возрасте 38 и 57 лет госпитализированы с различными травмами.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти