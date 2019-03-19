На Комендантском проспекте таксист сбил девочку-подростка

Школьницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту аварии в Приморском районе, в которой пострадала девочка-подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, вечером 1 августа во дворе дома 64к1 по Комендантскому проспекту 24-летний водитель, гражданин одного из сопредельных государств, управляя автомобилем такси Exeed, сбил 14-летнюю горожанку.

Школьницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что каршеринговый автомобиль сбил мужчину и женщину на Мебельной улице.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти