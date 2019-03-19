"ГАЗель" подмяла "японца" на Комендантском проспекте

Пострадал пассажир легковушки.

Около полудня 19 марта на Комендантском проспекте произошла авария. По словам очевидцев, "ГАЗель" подмяла под себя Mitsubishi. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что передняя часть иномарки оказалась зажата под кузовом грузового транспорта. По предварительным данным, пострадал пассажир легковушки, водитель отделался легким испугом.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, скорой помощи и реанимации. Причины случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что каршеринговый автомобиль разбился всмятку на Выборгской набережной.

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