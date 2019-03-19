Каршеринговый автомобиль разбился всмятку на Выборгской набережной

Машина снесла столб и перевернулась на крышу.

В ночь на 19 марта в Петербурге произошло жуткое ДТП с участием каршерингового автомобиля. По словам очевидцев, машина врезалась в столб и перевернулась на крышу. Авария произошла на Выборгской набережной. В сети появилось видео с места происшествия.

По предварительным данным, водитель арендованного авто находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На кадрах можно увидеть, что мужчина разбил машину в хлам. Интересно, что сам он не пострадал. Свидетели аварии рассказали, что петербуржец сам смог выбраться из раскуроченной иномарки и отказался от помощи медиков.

Ранее мы писали, что в Ленобласти на полном ходу столкнулись иномарка и автобус.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург