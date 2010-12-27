Страшное ДТП: в Ленобласти на полном ходу столкнулись иномарка и автобус 

Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.

В понедельник, 18 марта, днем в Киришском районе Лен области на полном ходу столкнулись иномарка и автобус. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на 14 км автодороги Кириши - Будогощь.

.....автобус развернуло на 180 с лишним градусов. Ударился правым боком и разбита губа... Плевался кровью. Женщины пострадали сильно. В этом автобусе ехали и дети. Но почему-то за пассажирами этого пострадавшего автобуса никто не приехал из АТП. И люди ждали, когда их заберут. Многие уехали на попутках...Это какой же был удар, чтобы развернуло автобус... Ужас какой-то... рассказывают очевидцы

В результате столкновения от полученных травм скончался водитель легковушки. Кроме того, три пассажира автобуса отправлены в больницу с различными травмами.

На кадрах видно, что машины находятся в ужасном состоянии: выбиты стекла, изувечены бампер и капот.

По данному факту проводится проверка.

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Фото:дтп и чп петербург/вк

