Число жертв наводнений в Техасе возросло до 80 человек

Американские журналисты напомнили о чрезвычайном положении в округе Керр.

Количество погибших в результате наводнений в американском штате Техас увеличилось как минимум до 80 человек. Соответствующее заявление сделали местные журналисты с телеканала CNN со ссылкой на администрацию. Ранее говорилось о 68 жертвах стихийного бедствия. Наибольшее число погибших зафиксировано в округе Керр. Власти подтвердили там подтверждена смерть 68 человек.

Официальные лица в нескольких округах Техаса на данный момент подтвердили смерть 80 человек в связи с наводнением. материал телеканал CNN

Напомним, что Национальная метеорологическая служба США через социальные сети уведомила аудиторию о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас из-зза неожиданного наводнения. Сейчас под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек. Губернатор Грег Эбботт отметил, что чиновники направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным бедствием". Лидер Белого дома Дональд Трамп в воскресенье указал, что из-за существующей проблемы ввел режим бедствия в округе Керр.

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Фото: YouTube / NBC News