«Это смешно»: Трамп оценил идею Маска о третьей партии в США

Глава США прокомментировал создание в США "Партии Америки".

Американский президент-республиканец Дональд назвал решение своего бывшего соратника, миллиардера Илона Маска создать свою политическую партию смехотворным. Соответствующее заявление глава государства сделал при разговоре с местными журналистами. Ранее, в субботу основатель компаний Tesla и SpaceX сообщил общественности о желании сформировать собственную политическую партию. Движение он назвал "Партия Америки".

Я думаю, что это нелепо создавать третью партию. У нас огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы. Дональд Трамп, президент США

Напомним, что в конце июня Илон Маск на фоне несогласия с законопроектом Дональда Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, снова предложил аудитории создать в США новую политическую партию. Бизнесмен пояснил, что сейчас страна фактически "однопартийная". Лидер Белого дома в ответ на критику отметил, что Илону Маску без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".

Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома.

Фото и видео: YouTube / MSNBC