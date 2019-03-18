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Видео: в Большой Ижоре пьяный вобитель без прав убегал от сотрудников ГИБДД

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Нарушителя задержали.

Накануне, в Ленинградской области пьяный водитель чуть не стал виновником ДТП при участии сотрудников ГИБДД. В социальных сетях очевидцы опубликовали видеоролик, как иномарка, "убегая" от сотрудников полиции, едва не врезалась в другой автомобиль.

Как рассказали очевидцы, инцидент случился в Большой Ижоре. За рулем иномарки находился пьяный мужчина, ранее лишенный прав за вождение в нетрезвом виде. Нарушителя задержали. 
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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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