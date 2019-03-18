Видео: в Красном Селе столкнулись две иномарки

По предварительной информации, серьёзных травм никто не получил

В понедельник, 18 марта, в Ленинградской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Как стало известно, ДТП случилось в городе Красное Село на пересечении Аннинского и Красносельского шоссе. На участке столкнулись два легковых автомобиля "Volkswagen Polo" и "Honda Civic". В результате столкновения первый участник ДТП оказалась в кювете. По предварительной информации, серьёзных травм никто не получил. По факту происшествия проводится проверка.

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Видео: Piter.TV