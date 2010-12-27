На Русановской улице мужчина зарезал свою сожительницу

По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В Петербурге арестовали 45-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета города на Неве.

Как стало известно, трагедия случилась 12 марта в одном из домов на Русановской улице. В ходе следствия правоохранительные органы выяснили, что в результате ссоры между мужчиной и его сожительницы, он нанес жертве несколько ударов ножом. После убийства петербуржец вынес бездыханное тело в лоджию и скрылся.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Мужчину грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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