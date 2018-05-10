Видео: петербуржец передумал выходить в окно из многоэтажки на Художников

Мужчина немного повисел на балконе, а после забрался обратно в квартиру.

Жители Выборгского района Петербурга заметили мужчину, который повис на балконе многоэтажного дома. очевидцы решили записать опасный момент на видео. Волнения свидетелей событий не подтвердились: герой недолго подвергал себя опасности. Он предпочел забрать обратно в квартиру.

Инцидент произошел на проспекте Художников. Пользователи прокомментировали ситуацию как "мартовское обострение".

Ранее Piter.tv писал о том, что на Парашютной горящая сигнальная ракета попала на балкон многоэтажки.

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