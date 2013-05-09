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В поселке Сусанино столкнулись Mitsubishi и Renault
Сегодня, 11:29
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В поселке Сусанино столкнулись Mitsubishi и Renault

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В результате случившегося пострадала 17-летняя пассажирка.

Сегодня, 10 октября, около 07:45 утра в Гатчинском районе Ленобласти произошла автомобильная авария, в результате которой пострадала девушка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Вблизи железнодорожного переезда Сусанино на шоссе в сторону Тосно столкнулись Mitsubishi и Renault. Пассажирка одной из иномарок ударилась головой и получила травму.

На место аварии отправилась машина "скорой помощи". Подробности ДТП уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Центральном районе под BMW попала 14-летняя школьница.

Фото: Piter.tv

Теги: авария в сусанино, вырица, гатчина, дтп ленобласть, пострадавшие
Категории: ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Лента новостей, Происшествия,

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