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В Центральном районе под BMW попала 14-летняя школьница
Сегодня, 10:59
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В Центральном районе под BMW попала 14-летняя школьница

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Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На пересечении 2-й Советской улицы и Суворовского проспекта в субботу, 9 октября, ученица восьмого класса оказалась под колесами иномарки. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД. 

Девочка переходила дорогу по "зебре" в момент, когда автомобиль BMW сбил ее. Известно, что за рулем машины находился 58-летний житель Петербурга.

Пострадавшую госпитализировали. Пациентка находится в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на КАД после столкновения с тягачом перевернулась легковушка с детьми.

Фото: Piter.tv

Теги: 2-я советская улица, бмв, дтп с ребенком, суворовский проспект
Категории: ДТП, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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