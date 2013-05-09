В Центральном районе под BMW попала 14-летняя школьница

Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На пересечении 2-й Советской улицы и Суворовского проспекта в субботу, 9 октября, ученица восьмого класса оказалась под колесами иномарки. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Девочка переходила дорогу по "зебре" в момент, когда автомобиль BMW сбил ее. Известно, что за рулем машины находился 58-летний житель Петербурга.

Пострадавшую госпитализировали. Пациентка находится в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на КАД после столкновения с тягачом перевернулась легковушка с детьми.

Фото: Piter.tv