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Оторвавшееся от троллейбуса колесо ударило мужчину и женщину
Сегодня, 9:37
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Оторвавшееся от троллейбуса колесо ударило мужчину и женщину

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Пострадавшие попали в больницу.

В Кировском районе пара пострадала от удара оторвавшимся от троллейбуса колесом. Инцидент произошел накануне, 2 июля. 

Около метро "Автово" в 15:40 от транспортного средства оторвалось колесо и отлетело в пешеходов, которые переходили через дорогу. Травмы получили 37-летние мужчина и женщина.

Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Их доставили в больницу. Сейчас полиция проводит по факту ДТП проверку.

Ранее на Piter.tv: на озере вблизи Озерков утонула девочка, отдыхавшая на пляже с родителями.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп в кировском районе, задело пешеходов, колесо от троллейбуса, пострадали люди
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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