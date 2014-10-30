Оторвавшееся от троллейбуса колесо ударило мужчину и женщину

Пострадавшие попали в больницу.

В Кировском районе пара пострадала от удара оторвавшимся от троллейбуса колесом. Инцидент произошел накануне, 2 июля.

Около метро "Автово" в 15:40 от транспортного средства оторвалось колесо и отлетело в пешеходов, которые переходили через дорогу. Травмы получили 37-летние мужчина и женщина.

Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Их доставили в больницу. Сейчас полиция проводит по факту ДТП проверку.

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Фото: Piter.tv