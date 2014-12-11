Организаторы теракта в "Крокусе" планировали еще один в Москве

Преступники отказались от второго эпизода в Москве, решив сосредоточиться на Подмосковье.

Организаторы теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске планировали устроить второй террористический акт, но уже в Москве. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на слова одного из участников судебного процесса. Источник сообщил изданию о том, что затем преступники отказались от такого плана и решили совершить нападение только на первую площадку.

Как установлено следствием, проживающий за рубежом куратор Сайфулло готовил завербованных и прошедших обучение боевиков к совершению двух террористических актов на территории Москвы. Второй теракт планировали совершить [одновременно] с нападением на "Крокус сити холл". В нем должны были участвовать два человека, в "Крокусе" - три" источник СМИ

Эксперт пояснил прессе, что иностранный куратор террористов под псевдонимом Сайфулло объявлен в розыск. В настоящее время он находится за пределами нашего государства. Также известно, что место второго теракта не указано в публичном пространстве, как и способ его совершения. Однако в материалах расследования упоминается, что преступники намеревались убить также много людей. Установлено, что за одну неделю до нападения на концертную площадку "Крокус Сити Холл" в Московской области куратор сообщил исполнителям заказа о том, что в мероприятии будут участвовать не только Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Саидакрами Рачабализода*, но еще и Мухаммадсобир Файзов* (* - все лица внесены на российской территории в реестр террористов), которого организаторы изначально планировали привлечь к совершению второго теракта.

