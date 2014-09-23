Арахнолог опроверг слухи о появлении южнорусского тарантула в Москве

По словам эксперта, такие тарантулы обитают только в лесостепной зоне.

Арахнолог Кирилл Михайлов опроверг слухи о появлении южнорусского тарантула в Москве. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, такие тарантулы обитают только в лесостепной зоне. Он уточнил, что его можно встретить в Рязанской и Калужской областях, а также на юге Московской области. Михайлов добавил, что южнорусский тарантул охотится только ночью, а его укус не приведет к серьезным последствиям для организма.

Фото: pxhere.com