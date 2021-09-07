Эксперт предложил доработать идею о надбавке за наставничество для медиков

По его словам, данная инициатива не решит проблему нехватки кадров в больницах.

HR-эксперт Гарри Мурадян предложил доработать идею о надбавке за наставничество для медиков. Об этом он заявил телеканалу "360".

По мнению эксперта, данная инициатива не решит проблему нехватки кадров в больницах и потребует дополнительных бюджетных средств. При этом Мурадян считает, что дополнительные выплаты повысят мотивацию опытных врачей остаться в профессии. Он призвал увеличить число мест в медицинских вузах по целевому направлению.

Ранее в Госдуме предложили способ сократить число ДТП с подростками на питбайках.

Фото: Piter.tv