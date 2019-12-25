Предполагается, что таким образом кто-то из местных фермеров хотел защитить домашних птиц.

В Новой Москве лиса угодила в капкан возле жилого дома. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в деревне Сатино-Татарское. Неизвестные установили возле жилого дома капкан, в который угодила лиса. По словам очевидица, лапа животного была в крови. Она предположила, что таким образом кто-то из местных фермеров хотел защитить кур или других домашних птиц.

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Фото: pxhere.com