В Госдуму внесут законопроект о единых днях бесплатной парковки

"Новые люди" предложили водителям бесплатно парковаться в воскресенье и праздничные дни.

Депутаты от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ярослав Самылин подготовили для рассмотрения в Государственной думе России законопроект, который устанавливает единые по всей стране дни для бесплатной парковки на платных парковочных местах, расположенных на трассах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. С текстом документа общественность ознакомили журналисты телеканала "360.ru". Соответствующая инициатива будет в ближайшее время изучена специалистами из нижней палаты законодательного органа. Предлагается внести правки в федеральный закон "об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ". Если документ будет одобрен, то водители смогут парковать бесплатно транспортные средства по воскресеньям и праздничным дням.

В пояснительной записке депутаты указали, что сейчас в регионах России действуют разные правила предоставления бесплатной парковки на платных парковочных местах в воскресенье и праздничные дни. Авторы инициативы заметили, что введение единых правил позволит устранить неравенство между российскими субъектами.

В Госдуме напомнили о штрафах за кормление голубей у дома.

Фото: Piter.tv