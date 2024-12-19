  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:29
159
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Новой Москве во дворе дома взорвалась машина

0 0

Причина взрыва автомобиля не уточняется.

В Новой Москве во дворе жилого дома взорвалась машина. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошел утром 1 декабря на улице Радужной. На опубликованных кадрах виден горящий автомобиль после взрыва. По словам местных жителей, они услышали громкие звуки во дворе.

На место происшествия приехали скорая помощь и пожарные. Отмечается, что спасателям было трудно проехать к огню, поэтому они протянули шланг для тушения. Возгорание локализовали. Причина взрыва автомобиля не уточняется.

Ранее в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за незаконные рехабы.

Видео: 360.ru

Теги: взрыв, дом, машина, новая москва, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии