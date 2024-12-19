В Новой Москве во дворе дома взорвалась машина

Причина взрыва автомобиля не уточняется.

В Новой Москве во дворе жилого дома взорвалась машина. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошел утром 1 декабря на улице Радужной. На опубликованных кадрах виден горящий автомобиль после взрыва. По словам местных жителей, они услышали громкие звуки во дворе.

На место происшествия приехали скорая помощь и пожарные. Отмечается, что спасателям было трудно проехать к огню, поэтому они протянули шланг для тушения. Возгорание локализовали. Причина взрыва автомобиля не уточняется.

Видео: 360.ru