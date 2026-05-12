Житель Ростовской области задержан за перепродажу порядка 500 абонентских номеров

В МВД провели обыски у подозреваемого.

Житель Ростовской области задержан российскими правоохранительными органами за перепродажу порядка 500 абонентских телефонных номеров. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы МВД России. Известно, что с февраля по март 22-летний местный житель из города Новочеркасска через мессенджер вступил в преступный сговор с анонимными кураторами. Эти неустановленные лицам координировали его работу через чат-бот. Далее злоумышленник приобрёл на маркетплейсе 80 незарегистрированных SIM-карт. Он вставлял их в свои телефоны, а уникальные серийные данные отправлял вербовщикам для оформления "симок" на третьих лиц. Дополнительно юноша в ежедневном режиме активировал по три виртуальных мобильных номера через приложение компании-оператора и передавал данные доступа своим кураторам.

Оплату получал в криптовалюте, которую конвертировал в рубли через посредника в Ставрополе. Его криминальный доход составил 44 тысячи рублей. пресс-служба МВД РФ

В ходе обысков у подозреваемого оперативниками изъяты компьютерное оборудование, десять банковских карт и четыре смартфона. В отношении россиянина ведется уголовное дело по части 2 статье 274.4 УК РФ.

