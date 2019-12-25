В Петербурге накрыли сеть нелегальных точек по продаже алкоголя

В Петербурге сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России провели серию ночных рейдов, направленных на борьбу с незаконной продажей алкоголя. Проверки охватили сразу несколько районов города: Центральный, Невский, Калининский и Московский. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские посетили 12 магазинов и ряд баров. В центре города внимание вновь привлёк бар на улице Жуковского, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей из-за торговли алкоголем без лицензии. Повторная проверка подтвердила нарушения: сотрудники изъяли 20 бутылок крепкого спиртного — водки, виски, коньяка и джина, которые реализовывались нелегально.

В Невском районе серьёзные нарушения выявили в магазине на проспекте Большевиков, где в ночное время свободно продавали алкоголь. В помещении обнаружили более 450 бутылок и банок пива и вина. Продавец, гражданин одной из стран Закавказья, был доставлен в отдел полиции за нарушение миграционного законодательства. Ещё два магазина — на улицах Софьи Ковалевской и Звездной — были уличены в продаже алкоголя после полуночи.

По всем выявленным фактам проводятся проверки, владельцам торговых точек грозит административная ответственность и крупные штрафы. В ГУ МВД подчеркнули, что рейды по пресечению незаконной торговли алкоголем в Петербурге будут продолжены.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти