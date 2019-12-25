В петербургской квартире пресекли деятельность нелегального казино

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ ("незаконные организация и проведение азартных игр").

В одной из квартир Петербурга сотрудники Следственного комитета и полиции выявили подпольное казино. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу, организованная группа лиц целенаправленно занималась проведением азартных игр вне специально отведённой игорной зоны.

Участники преступной схемы распределили между собой обязанности и с февраля по май 2026 года арендовали квартиру, где регулярно устраивали азартные игры. За этот период незаконный доход злоумышленников превысил 6 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ ("незаконные организация и проведение азартных игр").

Ранее СК начал проверку после травмирования 11-летнего серфингиста в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу