В петербургской квартире пресекли деятельность нелегального казино
Сегодня, 8:31
В одной из квартир Петербурга сотрудники Следственного комитета и полиции выявили подпольное казино. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу, организованная группа лиц целенаправленно занималась проведением азартных игр вне специально отведённой игорной зоны.

Участники преступной схемы распределили между собой обязанности и с февраля по май 2026 года арендовали квартиру, где регулярно устраивали азартные игры. За этот период незаконный доход злоумышленников превысил 6 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ ("незаконные организация и проведение азартных игр"). 

Ранее СК начал проверку после травмирования 11-летнего серфингиста в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

