В четверг температура в Петербурге будет ниже нормы

Сегодня, 7 мая, Ленинградскую область частично затронет западный циклон, смещающийся из районов Белоруссии. В Петербурге при этом ожидается преимущественно облачная с прояснениями погода, без осадков. На юге области возможны кратковременные дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днем в городе температура воздуха составит +10…+12 градусов, что немного ниже климатической нормы. В Ленинградской области будет чуть теплее — +10…+15 градусов.

Ветер северо-восточный, слабый, 4–9 м/с. Атмосферное давление останется стабильным — около 761 мм рт. ст., что соответствует норме.

Фото: Piter.TV