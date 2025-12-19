Комикс о донорстве костного мозга "В твоих руках" доставили в Антарктиду

Иллюстрации комикса рассказывают о роли донорства костного мозга и помогают понять важность участия каждого человека в создании регистра потенциальных доноров.

Полярник Александр Краснов, работающий на антарктической станции "Беллинсгаузен", недавно ознакомился с комиксом о донорстве костного мозга под названием "В твоих руках". Этот уникальный подарок прибыл на станцию специально ко дню открытия Антарктиды 28 января. Именно в этот день, ровно 204 года назад, русские исследователи под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на кораблях "Восток" и "Мирный" достигли берегов таинственного материка, навсегда вписав своё имя в мировую историю, сообщает пресс-служба Фонда "Центр развития донорства костного мозга".

Теперь, спустя столетия, новое поколение исследователей получает не только научные знания, но и важную социальную информацию: иллюстрации комикса рассказывают о роли донорства костного мозга и помогают понять важность участия каждого человека в создании регистра потенциальных доноров.

Созданный Фондом "Центр развития донорства костного мозга" совместно с креативным агентством PushKeen и Фонда президентских грантов, комикс простым языком объясняет процесс донорства, развенчивает распространенные заблуждения и вдохновляет читателей присоединиться к благородному делу спасения жизней.

Комикс просто объясняет, что значит стать донором, развеивает мифы и показывает: каждый может подарить кому-то шанс на жизнь. Теперь он добрался и до Антарктиды — туда, где работают полярники со всего мира. Если хотя бы один

человек после этого решит вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга, это будет нашей общей победой. Каждый донор бесценен, ведь именно он может оказаться тем единственным совпадением — одним на десять тысяч. Любовь Белозерова, директор Фонда "Центр развития донорства костного мозга"

Ранее мы сообщили о том, что на марафоне "Дорога жизни" организовали набор в федеральный регистр доноров костного мозга.

Фото: ВКонтакте / Фонд "Центр развития донорства костного мозга"