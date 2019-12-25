Убранство нового высокоскоростного поезда Москва-Петербург показали в РЖД

Для обивки кресел в вагоне класса "Стандарт" на 136 мест выбрана терракотовая ткань, в то время как кресла в вагонах классов "Комфорт" (230 мест), "Бизнес-класс" (68 мест) и "Первый класс" (15 мест) будут оформлены в разных оттенках бежевого цвета.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) продемонстрировало возможные варианты интерьера первых отечественных поездов, предназначенных для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Рендеры с предполагаемым дизайном были представлены на XVIII Международном форуме и выставке "Транспорт России", проходящем с 19 по 21 ноября в московском Гостином дворе.

Согласно изображениям, размещённым в социальных сетях, для обивки кресел в вагоне класса "Стандарт" на 136 мест выбрана терракотовая ткань, в то время как кресла в вагонах классов "Комфорт" (230 мест), "Бизнес-класс" (68 мест) и "Первый класс" (15 мест) будут оформлены в разных оттенках бежевого цвета.

Кроме того, в состав высокоскоростного поезда войдут купе-переговорная на четыре пассажира и купе-сьют на два места.