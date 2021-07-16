Первый участок ШМСД намерены открыть до конца года

Он пролегает от Витебской развязки ЗСД до Витебского проспекта.

Как сообщают в Telegram-канале "СПб строительный", первый участок строящейся широтной магистрали скоростного движения планируется открыть для автомобильного движения до конца текущего года.

В настоящий момент строители уже завершили асфальтирование всех 2,6 км эстакад. На участке производится разметка дорожного покрытия. Также началась установка металлоконструкций для навигации по ШМСД. На части магистрали уже реализовано освещение.

Ранее мы писали, что власти Петербурга привлекают многолетних партнеров для строительства II-IV участков широтной магистрали скоростного движения.

Фото: Telegram / СПб Строительный