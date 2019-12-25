Петербург привлекает многолетних партнеров для строительства ШМСД

Финансирование проекта будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов, а также из частных источников.

Подготовка к подписанию концессионного соглашения на строительство II-IV этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге близится к завершению. Планируется, что соглашение будет заключено в рамках "Транспортной недели" в Москве, которая пройдет с 16 по 21 ноября 2024 года. Об этом рассказали в Смольном.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил, что для реализации проекта в качестве инвестора привлечена компания "Широтная магистраль Северной столицы", которая объединяет многолетних партнеров Петербурга по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП). Соглашение будет заключено сроком на 49 лет, в рамках которого концессионер обязуется построить магистраль за 6,5 лет с момента начала работ.

Второй этап ШМСД пройдет от Витебского проспекта до Софийской улицы, третий этап соединит улицы Салова и Глухоозерское шоссе. Четвертый этап предполагает несколько подэтапов, охватывающих ключевые транспортные узлы города и области.

Финансирование проекта будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов, а также из частных источников. На строительство II-IV этапов ШМСД предусмотрено 90 млрд рублей из федерального бюджета.

Ожидается, что магистраль существенно улучшит транспортную связь между Петербургом и Ленинградской областью, а также перераспределит автомобильные потоки в агломерации.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)