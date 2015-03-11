Родион Мирошник указал на то, что о ВСУ не отказываются от ударов, даже если при этом погибнет мирное население.

Киев отреагировал на двусторонние переговоры России и США резким ростом обстрелов по гражданской инфраструктуре. Соответствующее заявление сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам Родион Мирошник, выступая с докладом о преступлениях киевского режима. Чаще всего Вооруженные силы Украины подвергали обстрелам мирные сооружения на территории Белгородской области, Донецкой Народной Республики, Херсонской, Курской и Запорожской областях, а также Луганской Народной Республике.

Резкий рост числа украинских обстрелов отмечен в последние недели марта. Именно так Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. Число прилетов в этот период достигло 300 в сутки или более 2 тыс. в неделю, что примерно на четверть больше еженедельных показателей января и февраля. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Дипломат сообщил, что на протяжении первых трех месяцев 2025 года вооруженные формирования киевского режима вели систематические обстрелы гражданских объектов, расположенных в России, а также совершали преднамеренные удары по мирному населению. "За указанное время противником был выпущен как минимум 22 221 боеприпас. В общей сложности с февраля 2022 года ВСУ выпустили по порядка 251 865 боеприпасов различных калибров и модификаций.

МИД РФ: из-за ударов ВСУ по РФ в январе-марте погибли 292 мирных жителя.

Фото и видео: МИД России