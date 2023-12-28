Родион Мирошник привел статистические данные о погибших и пострадавших от ударов ВСУ.

Жертвами ударов Вооруженных сил Украины по территории нашего государства за период с января по март 2025 года стали 292 мирных жителя. Еще 1 197 человека получили ранения. Соответствующее заявление сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам Родион Мирошник, выступая в Москве с докладом о преступлениях киевского режима. Дипломат подчеркнул, что с конца февраля 2022 года от действий украинских вооруженных формирований пострадали как минимум 21 002 мирных жителя. Ранеными считаются 14 287 человек, включая 880 несовершеннолетних,. Жертвами ат ак признаны 6 715 человек, в том числе 218 детей.

В период с 1 января по 31 марта 2025 года от действий ВСУ, в соответствии с верифицированными данными, пострадали как минимум 1 489 мирных жителей: ранения получили 1 197 человек, включая 63 ребенка, погибли 292 мирных жителя, в том числе 5 несовершеннолетних. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Резкий рост числа пострадавших, зафиксированный во второй половине марта, напрямую связан с попытками украинских властей противодействовать поиску путей мирного урегулирования, а также со срывом договоренности с Москвой о 30-дневном моратории на удары по энергетическим объектам.

Мирошник: украинская сторона ставит медэксперименты на мирных жителях.

Фото и видео: МИД России