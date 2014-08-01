На Солнце произошла сильная вспышка класса M

На Солнце произошла сильная вспышка класса M2.6 продолжительностью 70 минут. Об этом 7 мая сообщили в Институте прикладной геофизики. Событие зарегистрировали в рентгеновском диапазоне в 18:14 по московскому времени. На видимом диске Солнца ученые наблюдают семь групп пятен. Геомагнитное поле, по данным среднеширотных и высокоширотных станций, остается очень спокойным.

Вспышечная солнечная активность оценивается как низкая: зафиксированы пять вспышек класса С и пять всплесков класса В. Прогноз на 7 и 8 мая: активность останется преимущественно низкой, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле 7 мая ожидается спокойным с отдельными периодами неустойчивости, 8 мая — возможно неустойчивое.

Ранее, 5 мая, в лаборатории солнечной астрономии сообщили о магнитной буре уровня G2, произошедшей на Земле в ночь на вторник. Причиной стал медленный выброс корональной плазмы, зарегистрированный еще 30 апреля.