Онищенко отметил снижение риска распространения лихорадки чикунгунья в России

Экс-глава Роспотребнадзора сообщил об условиях, в которых комары-переносчики вируса не смогут действовать.

Постепенное понижение температуры в России приведет у тому, что комары-переносчики лихорадки чикунгунья впадут в спячку. Это в свою очередь снизит риски распространения инфекции. Соответствующее заявление в комментарии журналистам новостного агентства ТАСС сделал российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Я должен успокоить, что сейчас у нас август, и мы замечаем постепенное снижение температуры . Комары скоро будут уходить в спячку, чтобы перезимовать. Геннадий Онищенко, эксперт

Геннадий Онищенко добавил, что в связи с тем, что переносчики лихорадки будут отсутствовать, то и само заболевание перестанет быть угрозой для здоровья человека а риски распространения инфекции по стране будут снижены. На текущий момент властям важно публиковать максимально точные сведения о том, сколько случаев заражения медиками зарегистрировано и где, таким образом россияне будут предупреждены о том, въезд в какие страны не рекомендован. В настоящее время симптомами чикунгуньи для пациентов являются лихорадка, сильная боль в суставах, боль в мышцах, тошнота, усталость, сыпь, отеки суставов.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня