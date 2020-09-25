В апреле на субботники в Ленобласти вышли 200 тыс. человек

В апреле в Ленинградской области прошла масштабная волна субботников. По данным регионального Комитета по ЖКХ, в мероприятиях по наведению порядка приняли участие около 200 тысяч человек. Совместными усилиями было благоустроено 1945 территорий по всему региону.

Особенно массовым стал всероссийский субботник 25 апреля, когда на улицы вышли 59 тысяч жителей. Люди убирали прошлогоднюю листву и ветки, приводили в порядок малые архитектурные формы, подкрашивали скамейки и высаживали молодые деревья.

С наступлением мая традиция субботников продолжилась. Особое внимание уделяется памятным местам: жители приводят в порядок мемориалы, воинские захоронения, красят оградки и конструкции, высаживают цветы и кустарники в знак уважения к истории.

Хотя официально весенний этап субботников завершился 3 мая, работа по благоустройству ещё продолжается. В регионе остаются объекты, где нужны добровольцы. Присоединиться к уборке и сделать свой край чище можно, выбрав ближайшую точку на интерактивной карте субботников.

Фото: Пресс-служба Комитета по ЖКХ Ленобласти