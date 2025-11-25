Повышенная вероятность геомагнитных бурь наблюдается в России сегодня и завтра
Сегодня, 12:17

Период сильных возмущений возможен с 15 по 18 мая.

Повышенная вероятность сильных магнитных бурь будет сегодня и завтра. Это связано с ростом скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. Новость появилась в телеграм-канале Лаборатория солнечной астрономии.

Ученые сообщают, что в оба дня шансы равны примерно одной трети. Речь идет о бурях красного и желтого уровня. Общая интенсивность события на данный момент оценивается как средняя. Более сильный период возмущений ожидается с 15 по 18 мая. При этом активность Солнца сейчас остается невысокой. 

К концу недели возможен рост числа солнечных вспышек из-за выхода на обращенную к Земле сторону Солнца крупных групп пятен с обратной стороны.

Сообщает Лаборатория солнечной астрономии

Ранее сообщалось, что на страну обрушилась магнитная буря уровня "G2". Это среднее возмущение геомагнитного поля. Событие может вызвать перепады в энергосетях и влиять на работу спутников. Метеочувствительные жители могут отмечать головные боли и усталость. 

