Повышенная вероятность геомагнитных бурь наблюдается в России сегодня и завтра

Период сильных возмущений возможен с 15 по 18 мая.

Повышенная вероятность сильных магнитных бурь будет сегодня и завтра. Это связано с ростом скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. Новость появилась в телеграм-канале Лаборатория солнечной астрономии.

Ученые сообщают, что в оба дня шансы равны примерно одной трети. Речь идет о бурях красного и желтого уровня. Общая интенсивность события на данный момент оценивается как средняя. Более сильный период возмущений ожидается с 15 по 18 мая. При этом активность Солнца сейчас остается невысокой.

К концу недели возможен рост числа солнечных вспышек из-за выхода на обращенную к Земле сторону Солнца крупных групп пятен с обратной стороны. Сообщает Лаборатория солнечной астрономии

Ранее сообщалось, что на страну обрушилась магнитная буря уровня "G2". Это среднее возмущение геомагнитного поля. Событие может вызвать перепады в энергосетях и влиять на работу спутников. Метеочувствительные жители могут отмечать головные боли и усталость.

Фото: Телеграм / Лаборатория солнечной астрономии

