Самые широкие отключения света произошли в Северной Каролине, Пенсильвании, Мэриленде и Джорджии.

Более 900 тысяч человек на востоке США остались без света из-за непогоды. Об этом сообщили в мониторинговом ресурсе PowerOutage.

Сильная буря затронула несколько штатов. Из-за ветра произошел обрыв линий электропередач. В некоторых штатах наблюдаются подтопления. Самые широкие отключения света произошли в Северной Каролине, Пенсильвании, Мэриленде и Джорджии. Также сообщается об одном погибшем в Джорджии. Работа нескольких аэропортов в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и Колумбии приостановлена.

Ранее мы сообщали, что на Алтае сильная буря перевернула домики отдыхающих на турбазе россиян.

Видео: YouTube / Sky News