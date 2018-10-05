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Более 900 тысяч человек на востоке США остались без света из-за непогоды

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Самые широкие отключения света произошли в Северной Каролине, Пенсильвании, Мэриленде и Джорджии.

Более 900 тысяч человек на востоке США остались без света из-за непогоды. Об этом сообщили в мониторинговом ресурсе PowerOutage.

Сильная буря затронула несколько штатов. Из-за ветра произошел обрыв линий электропередач. В некоторых штатах наблюдаются подтопления. Самые широкие отключения света произошли в Северной Каролине, Пенсильвании, Мэриленде и Джорджии. Также сообщается об одном погибшем в Джорджии. Работа нескольких аэропортов в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и Колумбии приостановлена.

Ранее мы сообщали, что на Алтае сильная буря перевернула домики отдыхающих на турбазе россиян.

Видео: YouTube / Sky News

Теги: буря, сша, электричество
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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