Ураган снес домики туристов и протащил их на несколько метров.

На Алтае сильная буря перевернула домики отдыхающих на турбазе россиян. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

В четверг, 3 августа, на турбазе "Соленое Озеро" в селе Завьяволово ураган снес домики туристов и протащил их на несколько метров. Никто не пострадал в результате инцидента. Отдыхающие успели скрыться от непогоды в машинах. На место ЧП выехали следователь СК и прокурор Завьяловского района.

Ранее мы сообщали, что на Алтае мужчина решил переплыть реку на спор и пропал без вести.

Видео: Telegram / Инцидент Барнаул