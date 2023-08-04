Пропавшего ищут спасатели.

На Алтае мужчина решил переплыть реку на спор и пропал без вести. Об этом сообщили в главке МЧС по региону.

Инцидент произошел 3 августа недалеко от села Иня. Сообщается, что 48-летний мужчина пытался переплыть реку Катунь, но, не доплыв до середины, его понесло вниз по течению.

Пропавшего ищут спасатели. Сотрудниками МЧС обследовано более 15 километров береговой линии реки Катунь от села Иня до села Малый Яломан.

Ранее мы сообщали, что число погибших от проливных дождей в Пекине выросло до 11 человек.

Видео: Telegram / Инцидент Барнаул