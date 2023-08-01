  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:20
103
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Число погибших от проливных дождей в Пекине выросло до 11 человек

0 0

Еще 27 жителей города числятся пропавшими.

Число погибших от проливных дождей в Пекине выросло до 11 человек. Об этом сообщает издание "Бэйцзин Жибао" со ссылкой на городское управление по предотвращению наводнений.

Столицу Китая с прошлой недели накрыли проливные дожди. От них пострадали в общей сложности 44 673 человека в 13 районах города. Из самых опасных районов эвакуировали 127 тысяч человек. Еще 27 жителей Пекина числятся пропавшими. Подсчитывается экономический ущерб, нанесенный стихией.

Ранее мы сообщали, что в результате непогоды в Приволжье погибли девять человек.

Видео: YouTube / Inside Edition

Теги: жертвы, пекин, пострадавшие, проливные дожди
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии