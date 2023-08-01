Еще 27 жителей города числятся пропавшими.

Число погибших от проливных дождей в Пекине выросло до 11 человек. Об этом сообщает издание "Бэйцзин Жибао" со ссылкой на городское управление по предотвращению наводнений.

Столицу Китая с прошлой недели накрыли проливные дожди. От них пострадали в общей сложности 44 673 человека в 13 районах города. Из самых опасных районов эвакуировали 127 тысяч человек. Еще 27 жителей Пекина числятся пропавшими. Подсчитывается экономический ущерб, нанесенный стихией.

Ранее мы сообщали, что в результате непогоды в Приволжье погибли девять человек.

Видео: YouTube / Inside Edition