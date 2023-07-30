Всего в результате стихийных бедствий пострадали 76 человек.

В результате непогоды в Приволжье погибли девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России

Отмечается, что с 29 июля на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления. Порывы ветра достигали отметки до 27 м/с. Всего в результате стихийных бедствий пострадали 76 человек.

Также в МЧС сообщил, что без света остались 99,5 тыс. человек, а ветер повредил кровли 41 жилого дома 7 соцобъектов. В ликвидации последствий ЧП участвуют 758 человек и 180 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Казани ураган повалил несколько деревьев и повредил крыши.

Видео: МЧС России