  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:46
60271
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В результате непогоды в Приволжье погибли девять человек

0 0

Всего в результате стихийных бедствий пострадали 76 человек.

В результате непогоды в Приволжье погибли девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России

Отмечается, что с 29 июля на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления. Порывы ветра достигали отметки до 27 м/с. Всего в результате стихийных бедствий пострадали 76 человек.

Также в МЧС сообщил, что без света остались 99,5 тыс. человек, а ветер повредил кровли 41 жилого дома 7 соцобъектов. В ликвидации последствий ЧП участвуют 758 человек и 180 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Казани ураган повалил несколько деревьев и повредил крыши.

Видео: МЧС России

Теги: жертвы, мчс россии, непогода, пострадавшие, приволжье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии