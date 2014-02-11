В Казани ураган повалил несколько деревьев и повредил крыши

Жителей города призвали быть аккуратными и не выходить из дома без необходимости.

В Казани шквалистый ветер повалил несколько деревьев и повредил крыши. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Инцидент произошел в субботу, 29 июля. В соцсетях появились видео разбушевавшейся стихии. На опубликованных кадрах ветер повалил несколько деревьев и снес фрагменты крыш с домов. Жителей города призвали быть аккуратными и не выходить из дома без необходимости.

Ранее мы сообщали, что на Пулковском шоссе вновь полыхал лазурный автобус.

Видео: Telegram / SHOT