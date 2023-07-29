На Пулковском шоссе вновь полыхал лазурный автобус

По предварительным данным, пострадавших нет.

В субботу, 29 июля, в Пушкинском районе Петербурга на Пулковском шоссе загорелся 13-й по счету лазурный автобус. Об этом рассказали очевидцы в телеграм-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Судя по фотографии, транспортное средство выгорело почти дотла. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что 14 июля после предыдущих 12 случаев задымления автобусов Volgabus вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков поручил провести проверку и до момента исправления всех недочетов приостановить их использование. Уже на этой неделе автобусы вернулись на дороги Северной столицы.

Видео, фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург