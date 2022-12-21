После 12 случаев задымления лазурных автобусов вице-губернатор Петербурга поручил провести проверку

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков провел выездное совещание с перевозчиками и сотрудниками заводов-изготовителей автобусов. Об этом стало известно в телеграм-канале представителя администрации города.
На встрече Кирилл Поляков заявил, что "Пассажиравтотранс" должен приостановить использование партии из порядка 30 автобусов Volgabus, которые были получены в 2022 году, до момента исправления всех недочетов. Кроме того, вице-губернатор поручил прекратить приемку 98 автобусов этой же марки до проверки.
Дал поручение руководителям заводов-производителей автобусов МАЗ и Volgabus разработать график модернизации техники и замены комплектующих ненадлежащего качества.
Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга
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Фото: Телеграм / Кирилл Поляков
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