На Кузнецовской улице задымился лазурный автобус №72

В Московском районе Петербурга задымился очередной лазурный автобус. Пожарные вовремя потушили возгорание.

Днем в субботу, 8 июля, жители Московского района заметили дымящийся лазурный автобус. Об этом пишут в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.

Инцидент произошел на Кузнецовской улице у дома №58. Автобус курсировал по маршруту №72, а потом вдруг начал дымиться на остановке.

Пожарная служба подъехала через пять минут после вызова, поэтому сильного возгорания удалось избежать.

Ранее сообщалось, что в Парнасе во время пожара в многоэтажке эвакуировали 18 человек.

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" (Роман Фомин)