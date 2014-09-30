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На Кузнецовской улице задымился лазурный автобус №72
Сегодня, 15:15
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

На Кузнецовской улице задымился лазурный автобус №72

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В Московском районе Петербурга задымился очередной лазурный автобус. Пожарные вовремя потушили возгорание.

Днем в субботу, 8 июля, жители Московского района заметили дымящийся лазурный автобус. Об этом пишут в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.

Инцидент произошел на Кузнецовской улице у дома №58. Автобус курсировал по маршруту №72, а потом вдруг начал дымиться на остановке. 

Пожарная служба подъехала через пять минут после вызова, поэтому сильного возгорания удалось избежать.

Ранее сообщалось, что в Парнасе во время пожара в многоэтажке эвакуировали 18 человек.

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" (Роман Фомин)

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Картина дня,

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